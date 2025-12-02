Живущих в Латвии белорусов интегрировали в местное общество неожиданным способом
Завершился интеграционный проект, в ходе которого белорусы, живущие в Риге, получили возможность ближе познакомиться с латышской культурой. В частности, прочитать в оригинале роман Андриса Калнозолса «Календарь меня зовет» и выучить популярную песню «Геновева» на латышском и белорусском языках.
Участники проекта, организованного объединением FreeBelarus и движением белорусского языка Mova Nanova, с марта по ноябрь посещали латышские и белорусские языковые клубы, побывали в Музее природы и Музее анатомии, а также в латгальских усадьбах Латвийского этнографического музея под открытым небом искали черты, характерные для быта белорусской деревни.
Особым событием стала веселая работа в совместной кухне RE CEP TE на Агенскалнском рынке, где общими усилиями создавались современные версии традиционного холодного супа. Проект завершили разучиванием песни Раймонда Паулса и Яниса Петерса «Геновева». Вместе с известным белорусским поэтом и переводчиком Андреем Хадановичем был подготовлен перевод песни на белорусский язык, а оживить ее в звучании помогла певица и вокальная педагог Тина Гелнере.
Участники проекта – белорусы, которые после протестов 2020 года и последовавших репрессий были вынуждены покинуть родину и нашли убежище в Латвии. Они отмечают, что проект способствовал их адаптации в Риге, помог найти новых друзей и открыть новые грани современной латышской культуры. Информация, полученная в латышском языковом клубе, помогла заложить основу для более тесной связи с латышами, встреченными на работе и в других местах, поскольку появились новые интересные темы для разговоров.
Проект «Национальная идентичность как фактор, способствующий включению» получил софинансирование в рамках Программы интеграции общества города Риги.