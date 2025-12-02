Живущих в Латвии белорусов интегрировали в местное общество неожиданным способом

Участники проекта – белорусы, которые после протестов 2020 года и последовавших репрессий были вынуждены покинуть родину и нашли убежище в Латвии. Они отмечают, что проект способствовал их адаптации в Риге, помог найти новых друзей и открыть новые грани современной латышской культуры. Информация, полученная в латышском языковом клубе, помогла заложить основу для более тесной связи с латышами, встреченными на работе и в других местах, поскольку появились новые интересные темы для разговоров.