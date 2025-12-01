Мошенники выманили у жителей Латвии почти полмиллиона евро только за одну неделю

На прошлой неделе мошенники выманили у жителей Латвии 460 937 евро, сообщили в Государственной полиции. С 24 ноября по 30 ноября в Госполиции зарегистрирован 271 случай мошенничества. В 71 случае жители потеряли деньги, в 197 случаях попытки мошенников не привели к финансовому ущербу потенциальных жертв, в трех случаях причиненный ущерб еще неизвестен.