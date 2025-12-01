Музей спорта продадут ради спортивного бюджета. Куда денут коллекцию стоимостью 1,5 млн евро?

Несмотря на то, что в Земельной книге владельцем здания указан ЛМС, министерство не уведомило руководство музея о предстоящих шагах до принятия решения. Ведомство объясняет спешку необходимостью срочно пополнить спортивный бюджет. Директор музея Агра Бруне отмечает, что никто не оценивал стоимость переезда: "Если у государства нет денег на спорт и предполагается вложить в спортивный бюджет средства от продажи здания, то я не понимаю, где найдут деньги на перемещение музея. Это, на мой взгляд, очень дорогой и долгий процесс". По словам Бруне, разъяснения министерства беспорядочны и не подкреплены конкретными расчетами.