Музей спорта продадут ради спортивного бюджета. Куда денут коллекцию стоимостью 1,5 млн евро?
Министерство образования и науки собирается продать здание Латвийского музея спорта в Старой Риге, чтобы пополнить спортивный бюджет. Руководство музея узнало об этом в последний момент и опасается за судьбу уникальной коллекции стоимостью 1,5 млн евро.
Чтобы залатать дыры в спортивном бюджете, Министерство образования и науки (МОН) намерено в срочном порядке провести отчуждение и продать здание Латвийского музея спорта (ЛМС) в Старой Риге. Руководство музея узнало о планируемом решении в последний момент, и сейчас остается неясным как будущее уникального фонда стоимостью 1,5 млн евро, так и новый адрес музея. Тем временем, как выяснила передача Латвийского телевидения "De facto", в отношении здания уже ведется судебный процесс с Рижской еврейской религиозной общиной, которая не скрывает интереса к его приобретению, сообщает Lsm.lv.
В здании на улице Алксняс, 9, в Старой Риге ЛМС располагается почти с момента своего основания в 1990 году. Сначала помещения арендовались, а в 1997 году государство приобрело недвижимость именно для нужд музея, после чего был проведен ремонт. Хранительница главного фонда музея Иева Сниедзе опасается за судьбу коллекции: документы, фотографии, изделия из текстиля и кожи требуют особых условий - стабильной температуры и влажности. В качестве возможных новых помещений МОН называет стадион "Даугава" или новый холл для спортивных игр, однако Сниедзе сомневается, что эти локации подходят для хранения фондов.
Несмотря на то, что в Земельной книге владельцем здания указан ЛМС, министерство не уведомило руководство музея о предстоящих шагах до принятия решения. Ведомство объясняет спешку необходимостью срочно пополнить спортивный бюджет. Директор музея Агра Бруне отмечает, что никто не оценивал стоимость переезда: "Если у государства нет денег на спорт и предполагается вложить в спортивный бюджет средства от продажи здания, то я не понимаю, где найдут деньги на перемещение музея. Это, на мой взгляд, очень дорогой и долгий процесс". По словам Бруне, разъяснения министерства беспорядочны и не подкреплены конкретными расчетами.
С этим зданием связано и гражданское дело, которое сейчас рассматривается в суде. В подвальном этаже находится кухня, деятельность которой организует Рижская еврейская религиозная община. На момент покупки здания община получила право аренды до 2027 года. Два года назад МОН подало иск с требованием признать этот пункт договора недействительным, выселить общину и взыскать 23 000 евро убытков. Заместитель председателя правления общины Дмитрий Крупников подтверждает, что еврейская община Латвии действительно заинтересована в приобретении здания.