"Количество наших едоков не увеличивается": чтобы расти, латвийской пищевой промышленности нужно работать на экспорт
Латвийская пищевая и сельскохозяйственная отрасль стоит перед большим вызовом: внутренний рынок слишком мал для развития. Эксперты считают, что только экспорт способен обеспечить рост, конкурентоспособность и устойчивость сектора в ближайшие годы.
Латвийская пищевая и сельскохозяйственная отрасль столкнулась с критическим вызовом, который в ближайшие годы определит ее судьбу. По словам Ингуны Гулбе, руководителя отдела продвижения сельскохозяйственного рынка Агросырьевого и экономического института, отрасль не сможет развиваться, если не переориентируется на экспорт. Об этом она заявила в интервью программе "Dienas personiba ar Veltu Purinu" на TV24 .
Гулбе отмечает: размер внутреннего рынка Латвии объективно не позволяет пищевой промышленности быть конкурентоспособной. "Мы настолько малы! Количество едоков не увеличивается. Чтобы мы могли конкурировать на местном рынке, производство должно быть эффективным. А если ты производишь мало, то эффективным быть не можешь", — подчеркнула эксперт.
Низкий объем производства означает, что предприятия не могут позволить себе инвестиции в современное оборудование, которое снижает себестоимость продукции. Именно поэтому, по словам Гулбе, экспорт — единственный путь для роста и выживания отрасли. Крупные предприятия, которые экспортируют значительную часть продукции, обеспечивают приток денег в страну. Но их роль еще шире: они подпитывают целую систему субподрядчиков. "Они покупают услуги и сырье у малых производителей. Для маленьких компаний остаются две ниши: быть партнерами больших или производить уникальные, нишевые продукты для местного рынка", — пояснила Гулбе.
Таким образом, экспорт крупных компаний становится фундаментом экономической устойчивости мелких производителей, создавая цепочку выгод, которая охватывает всю отрасль. Гулбе подчеркивает необходимость реальной государственной поддержки сильных экспортно ориентированных предприятий. По её словам, именно они удерживают национальную пищевую отрасль на плаву. "Нужно понимать: поддержка должна идти тем крупным производителям, которые способны экспортировать. Они создают ту большую, позитивную "паутину", которая остается в стране", — сказала она.