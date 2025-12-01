"Количество наших едоков не увеличивается": чтобы расти, латвийской пищевой промышленности нужно работать на экспорт

Низкий объем производства означает, что предприятия не могут позволить себе инвестиции в современное оборудование, которое снижает себестоимость продукции. Именно поэтому, по словам Гулбе, экспорт — единственный путь для роста и выживания отрасли. Крупные предприятия, которые экспортируют значительную часть продукции, обеспечивают приток денег в страну. Но их роль еще шире: они подпитывают целую систему субподрядчиков. "Они покупают услуги и сырье у малых производителей. Для маленьких компаний остаются две ниши: быть партнерами больших или производить уникальные, нишевые продукты для местного рынка", — пояснила Гулбе.