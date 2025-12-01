Бельгийский военный скончался после стрельб в Литве

Президент Гитанас Науседа также выразил соболезнования в связи со смертью военного. «С глубокой печалью и скорбью воспринял известие о гибели бельгийского военнослужащего во время учений. Боль утраты разделяем все – и друзья по Многонациональной боевой группе НАТО, и Вооружённые силы Литвы, и весь литовский народ», – сказал глава государства для пресс-релиза президентского офиса. «Присутствие военнослужащих Бельгии в нашем регионе – гарантия безопасности не только Литвы, но и всего трансатлантического сообщества», – сказал Науседа.