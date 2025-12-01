Вниманию водителей! Сегодня в Латвии вступили в силу новые правила для зимних шин
С 1 декабря по 1 марта все легковые автомобили в Латвии должны быть оснащены зимними шинами с маркировкой "гора и снежинка". Использование шин только с обозначением "M+S" в зимний период запрещено.
С сегодняшнего дня по 1 марта легковые транспортные средства полной массой до 3,5 тонн обязательно должны быть оснащены шинами, предназначенными для эксплуатации в зимних условиях, сообщили в Дирекции безопасности дорожного движения.
Легковые транспортные средства должны быть оснащены зимними шинами, специально сконструированными для использования в условиях снега и льда и маркированными обозначением "гора и снежинка".
При этом в предстоящий зимний период, если транспортное средство будет оснащено шинами, имеющими только обозначение "M+S", без новой маркировки "гора и снежинка", такие шины не будут считаться соответствующими зимнему периоду и их использование зимой не разрешено.
Шипованными шинами разрешается пользоваться с 1 октября по 1 мая.