В первый день зимы дождь и туман, но на побережье - весеннее тепло

Днем будет пасмурно, только в некоторых районах Курземе выглянет солнце. Местами, главным образом на востоке, возможен дождь, в отдельных районах сохранится туман. Будет дуть слабый, на побережье также умеренный, южный ветер, температура воздуха будет колебаться в пределах +1...+5 градусов, а на морском побережье воздух прогреется до +6...+8 градусов.