В первый день зимы дождь и туман, но на побережье - весеннее тепло
фото: Edijs Pālens/LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

В первый день зимы дождь и туман, но на побережье - весеннее тепло

Отдел новостей

LETA

В понедельник по всей Латвии столбики термометров поднимутся выше нулевой отметки, а на морском побережье ожидается еще более теплая погода, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем будет пасмурно, только в некоторых районах Курземе выглянет солнце. Местами, главным образом на востоке, возможен дождь, в отдельных районах сохранится туман. Будет дуть слабый, на побережье также умеренный, южный ветер, температура воздуха будет колебаться в пределах +1...+5 градусов, а на морском побережье воздух прогреется до +6...+8 градусов.

В Риге будет облачно, в первой половине дня возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый южный ветер, температура воздуха составит +2.. +3 градуса.

Темы

Прогноз погодыКурземе

Другие сейчас читают