В Латвии
Сегодня 09:06
В первый день зимы дождь и туман, но на побережье - весеннее тепло
В понедельник по всей Латвии столбики термометров поднимутся выше нулевой отметки, а на морском побережье ожидается еще более теплая погода, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем будет пасмурно, только в некоторых районах Курземе выглянет солнце. Местами, главным образом на востоке, возможен дождь, в отдельных районах сохранится туман. Будет дуть слабый, на побережье также умеренный, южный ветер, температура воздуха будет колебаться в пределах +1...+5 градусов, а на морском побережье воздух прогреется до +6...+8 градусов.
В Риге будет облачно, в первой половине дня возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый южный ветер, температура воздуха составит +2.. +3 градуса.