Полковник Блёдоне: в Норвегии служба в гособороне считается привилегией, а в Латвии - обузой
Полковник Антонина Блёдоне призвала менять отношение общества к Государственной службе обороны, подчеркнув, что VAD должна восприниматься не как обязанность, а как инвестиция в будущее молодёжи и национальную безопасность.
В передаче “Dienas personiba” на TV24 командир штаба Батальона НВС, полковник Антонина Блёдоне подчеркнула, что в Латвии необходимы изменения отношения общественности к Службе государственной обороны (VAD). По её словам, служба обороны не должна восприниматься только как обязанность или лишняя нагрузка. Напротив — это может быть серьёзным вкладом в будущее молодёжи и важным ресурсом для всей страны.
По словам Блёдоне, в год планируется призывать около 4 тысяч молодых людей. Между тем в Латвии ежегодно 18 лет исполняется более чем 20 тысячам юношей и девушек. Это значит, что в службу попадает едва ли каждый пятый. Остальные, несмотря на формально доступную возможность, остаются вне системы национальной обороны.
Полковник отмечает: латвийское общество лишь начинает формировать правильное понимание значения VAD, в то время как в других европейских странах, например в Норвегии, служба считается не обузой, а привилегией. Норвегия уже десять лет практикует обязательный призыв как для мужчин, так и для женщин. Блёдоне подчеркнула, что молодые люди в Норвегии интенсивно готовятся к службе, поскольку это считается важной инвестицией. Молодые люди целенаправленно стремятся попасть в ряды вооружённых сил, ведь служба приносит ощутимую пользу как личностному росту, так и дальнейшей карьере. Служба в Норвегии рассматривается как серьёзная строка в резюме. Крупные работодатели обращают внимание на то, выполнил ли кандидат свой долг перед государством. Призывники за этот год приобретают ответственность, дисциплину и навыки, которые ценятся на рынке труда.
Главная проблема, на которую указывает Блёдоне, — латвийская молодёжь и общество в целом пока не видят в службе реальной ценности. В результате страна использует лишь часть доступного потенциала, а молодые люди упускают возможность получить важный жизненный опыт, который мог бы укрепить и их личные позиции, и национальную безопасность.