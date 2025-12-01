Полковник Блёдоне: в Норвегии служба в гособороне считается привилегией, а в Латвии - обузой

Полковник отмечает: латвийское общество лишь начинает формировать правильное понимание значения VAD, в то время как в других европейских странах, например в Норвегии, служба считается не обузой, а привилегией. Норвегия уже десять лет практикует обязательный призыв как для мужчин, так и для женщин. Блёдоне подчеркнула, что молодые люди в Норвегии интенсивно готовятся к службе, поскольку это считается важной инвестицией. Молодые люди целенаправленно стремятся попасть в ряды вооружённых сил, ведь служба приносит ощутимую пользу как личностному росту, так и дальнейшей карьере. Служба в Норвегии рассматривается как серьёзная строка в резюме. Крупные работодатели обращают внимание на то, выполнил ли кандидат свой долг перед государством. Призывники за этот год приобретают ответственность, дисциплину и навыки, которые ценятся на рынке труда.