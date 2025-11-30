Никаких снегопадов: в первый день зимы в Латвии будет осенняя погода

В понедельник сохранится облачная погода, однако днём в Курземе небо начнет проясняться. Хотя дождь ожидается лишь местами, отдельные участки дорог останутся скользкими, а местами будет образовываться туман, который ухудшит видимостью. Будет дуть слабый до умеренного южный и юго-восточный ветер, а на побережье моря его порывы достигнут 14 м/с. Температура воздуха днём составит +1…+5 градусов, а на взморье воздух прогреется до +6…+8 градусов.