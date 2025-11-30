Никаких снегопадов: в первый день зимы в Латвии будет осенняя погода
Начало следующей недели в Латвии будет более тёплым и сухим, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В ночь на понедельник ожидается облачная погода, местами — небольшой дождь. При слабом южном и юго-восточном ветре в отдельных районах будет образовываться туман. Температура воздуха ночью составит от -1 до +2 градусов. На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. В Риге ночь пройдёт без существенных осадков. Будет дуть в основном слабый южный ветер, а температура воздуха составит +1…+2 градуса.
В понедельник сохранится облачная погода, однако днём в Курземе небо начнет проясняться. Хотя дождь ожидается лишь местами, отдельные участки дорог останутся скользкими, а местами будет образовываться туман, который ухудшит видимостью. Будет дуть слабый до умеренного южный и юго-восточный ветер, а на побережье моря его порывы достигнут 14 м/с. Температура воздуха днём составит +1…+5 градусов, а на взморье воздух прогреется до +6…+8 градусов.
В Риге днём будет пасмурно, но осадков не прогнозируется. Ожидается слабый южный ветер, а температура воздуха будет держаться около +2 градусов.