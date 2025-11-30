Никаких ночных сюрпризов: Сейм обещает дневные дебаты по бюджету - общественность должна все видеть

Эдмунд Юревиц подчеркнул, что бюджет не будет обсуждаться в парламенте ночью, чтобы общественность, неправительственные организации и СМИ могли следить за процессом. Второе чтение бюджета планируется начать в среду, 3 декабря, в 9 утра. Работа продлится до 21:00 этого дня, а если потребуется дополнительное время, то и в четверг с 9:00.