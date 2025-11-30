Глава фракции «Нового Единства» Эдмунд Юревиц.
В Латвии
Сегодня 17:13
Никаких ночных сюрпризов: Сейм обещает дневные дебаты по бюджету - общественность должна все видеть
Впервые за долгие годы обсуждение государственного бюджета в Сейме пройдет без традиционного «ночного марафона». Глава фракции «Нового Единства» Эдмунд Юревиц заявил, что депутаты намерены рассматривать проект открыто и в дневное время, чтобы общественность и СМИ могли полноценно следить за процессом.
Эдмунд Юревиц подчеркнул, что бюджет не будет обсуждаться в парламенте ночью, чтобы общественность, неправительственные организации и СМИ могли следить за процессом. Второе чтение бюджета планируется начать в среду, 3 декабря, в 9 утра. Работа продлится до 21:00 этого дня, а если потребуется дополнительное время, то и в четверг с 9:00.
По словам депутата, трудно предсказать продолжительность дебатов по бюджету в Сейме, поскольку существует множество предложений - как содержательных, так и популистских, а также тех, которые стоит обсудить. Он считает, что для принятия бюджета потребуется не менее двух дней, возможно, включая и пятницу.