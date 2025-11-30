Литва ищет помощи в ЕС - Беларусь угрожает конфисковать задержанные грузовики

От еврокомиссаров, отвечающих за внешние дела и транспорт, Каи Каллас и Апостолоса Дзидзикостаса, требуется добиваться на уровне ЕС полного и безусловного освобождения европейских перевозчиков и их имущества, которое, как утверждается, незаконно удерживается на белорусской стороне. Литва также просит Еврокомиссию поддержать инициативу по введению новых санкций против Беларуси. Предлагается, в частности, наказывать белорусских должностных лиц, ответственных за запуск контрабандных шаров, пересекающих границу и нарушающих безопасность.