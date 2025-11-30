Литва ищет помощи в ЕС - Беларусь угрожает конфисковать задержанные грузовики
Литва обратилась к Еврокомиссии с просьбой помочь вернуть застрявшие в Беларуси грузовики и инициировать новые санкции против Минска из‑за контрабандных воздушных шаров, угрожающих безопасности на границе.
Министры иностранных дел и транспорта Литвы Кястутис Будрис и Юрас Таминскас обратились к Еврокомиссии с просьбой оказать помощь в возвращении литовских грузовиков, застрявших в Беларуси, а также инициировать дополнительные санкции против Минска из-за полетов контрабандных воздушных шаров. В письме, с которым ознакомилось BNS, Литва просит Еврокомиссию подготовить и представить последовательный план действий ЕС.
Его цель — помочь европейским перевозчикам, оказавшимся в сложной ситуации на территории Беларуси, а также решить проблему безопасности на литовско-белорусской границе, связанную с использованием беспилотных объектов, включая контрабандные шары.
От еврокомиссаров, отвечающих за внешние дела и транспорт, Каи Каллас и Апостолоса Дзидзикостаса, требуется добиваться на уровне ЕС полного и безусловного освобождения европейских перевозчиков и их имущества, которое, как утверждается, незаконно удерживается на белорусской стороне. Литва также просит Еврокомиссию поддержать инициативу по введению новых санкций против Беларуси. Предлагается, в частности, наказывать белорусских должностных лиц, ответственных за запуск контрабандных шаров, пересекающих границу и нарушающих безопасность.
Ранее сообщалось, что литовские фуры застряли в Беларуси после того, как Литва приняла решение закрыть границу. В ответ белорусские власти перестали выпускать грузовики из страны. По словам премьер-министра Инги Ругиненe, в Беларуси остаются около 280 фур. Ассоциация перевозчиков Linava заявляет, что общее число литовских транспортных средств в стране достигает примерно 4 тысяч, среди них 1250 тягачей.
Литовские перевозчики также сообщают, что получили предупреждения: если грузовики простоят на специальных стоянках более четырех месяцев, они будут конфискованы.
Граница была закрыта Литвой из-за регулярного появления на её территории воздушных шаров с контрабандными сигаретами, из-за чего периодически нарушается работа Вильнюсского аэропорта.