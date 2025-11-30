Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия
Сегодня 10:11
Сегодня рано утром пожар в Юрмале унес жизни двух человек
Сегодня утром в Юрмале при пожаре в квартире жилого дома погибли два человека. Площадь возгорания составила всего пять квадратных метров.
Два человека погибли сегодня утром в результате пожара в Юрмале, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС). Горела квартира на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на площади пять квадратных метров. В квартире образовался дым, и два человека погибли. В 8.16 работа ГПСС на месте происшествия была завершена.
Всего за прошедшие сутки в ГПСС поступило 36 вызовов - пять на пожары, 20 на спасательные работы, а 11 вызовов были ложными.