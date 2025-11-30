Сегодня рано утром пожар в Юрмале унес жизни двух человек

Два человека погибли сегодня утром в результате пожара в Юрмале, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС). Горела квартира на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на площади пять квадратных метров. В квартире образовался дым, и два человека погибли. В 8.16 работа ГПСС на месте происшествия была завершена.