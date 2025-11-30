Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
Облачное воскресенье в Латвии: без осадков, но с туманом
В воскресенье в Латвии будет преимущественно облачная погода, но день пройдет без значительных осадков, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Будет дуть в основном слабый южный, юго-восточный ветер, а максимальная температура воздуха составит 0..+3 градуса. Отдельные участки дорог будут скользкими, а во второй половине дня местами в восточной части Латвии образуется туман.
В Риге сохранится облачная погода, значительных осадков не ожидается. Будет дуть слабый южный ветер, а максимальная температура воздуха составит +1..+2 градуса.