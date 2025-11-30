На что строим? Этот вопрос для латвийских самостоятельных застройщиков скоро может уйти в прошлое

Комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлениям во вторник, 2 декабря, начнет работу над подготовленными Союзом зеленых и крестьян (ZZS) поправками к Закону о строительстве, которыми предлагается установить, что физическим лицам при подаче уведомления о начале строительных работ больше не нужно будет указывать источник финансирования.