На что строим? Этот вопрос для латвийских самостоятельных застройщиков скоро может уйти в прошлое
Комиссия Сейма в начале декабря начнет рассмотрение поправок к Закону о строительстве, предложенных Союзом зеленых и крестьян. Они предусматривают, что физическим лицам больше не нужно указывать источник финансирования при начале строительных работ.
Комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлениям во вторник, 2 декабря, начнет работу над подготовленными Союзом зеленых и крестьян (ZZS) поправками к Закону о строительстве, которыми предлагается установить, что физическим лицам при подаче уведомления о начале строительных работ больше не нужно будет указывать источник финансирования.
Как объяснили авторы законопроекта в аннотации, цель поправок — облегчить административную нагрузку в процессе строительства и обеспечить большую ясность относительно тех случаев, когда строительные работы можно выполнять собственными силами.
Поправками уточняется, что инициатор строительства может сам быть строителем, если осуществляет работы для собственных нужд. Также изменения предоставляют Кабинету министров полномочия определять другие случаи, когда строитель может выполнять работы самостоятельно.
В аннотации поясняется, что изменения необходимы для уменьшения бюрократии, особенно для физических лиц и сельскохозяйственных хозяйств, а также для обеспечения гибкости в строительстве военных объектов. В документе подчеркивается, что требование указывать источник финансирования для физических лиц несоразмерно, учитывая длительный процесс строительства и презумпцию невиновности.