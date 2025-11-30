После скандальной кражи драгоценностей Лувр усиливает безопасность и... поднимает цены
Лувр, самый посещаемый музей мира, с января поднимет цену билетов для некоторых туристов на 45% — до 32 евро. Решение связано с финансированием масштабного ремонта и усилением безопасности после громкой кражи драгоценностей.
Лувр в Париже повышает цены на билеты на 45% для большинства туристов, которые не являются гражданами Европейского союза. Это делается для финансирования ремонта музея, проблемы которого выявила кража драгоценностей, произошедшая в прошлом месяце, сообщает агентство Reuters.
Посетителям из стран за пределами ЕС или Европейской экономической зоны с 14 января придется платить 32 евро, сообщил представитель музея в пятницу. Это на 10 евро больше текущей цены за визит в самый посещаемый музей мира.
Как сообщалось ранее, 19 октября этого года четверо грабителей среди бела дня скрылись с драгоценностями на сумму около 88 миллионов евро, что выявило серьезные проблемы безопасности в музее. В ноябре из-за структурных недостатков один из его корпусов был частично закрыт. Администрация музея, которую государственный аудитор Франции призвал отдавать приоритет безопасности, а не приобретению экспонатов, на прошлой неделе объявила, что до конца 2026 года установит 100 наружных камер видеонаблюдения, продолжая одновременно шестилетний проект реновации.
В прошлом году музей посетили почти девять миллионов человек, из которых почти три четверти — иностранцы. Ожидается, что повышение цен принесет дополнительно 15–20 миллионов евро в год. Предполагается, что в следующем году цены повысят и другие музеи Франции, такие как Версальский дворец, построенный в XVII веке для короля Людовика XIV, готическая Сент-Шапель, Парижская опера и замок Шамбор в долине Луары.
Полиция арестовала четырех подозреваемых в ограблении и нескольких других, подозреваемых в соучастии. Драгоценности пока не найдены.