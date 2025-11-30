После скандальной кражи драгоценностей Лувр усиливает безопасность и... поднимает цены

В прошлом году музей посетили почти девять миллионов человек, из которых почти три четверти — иностранцы. Ожидается, что повышение цен принесет дополнительно 15–20 миллионов евро в год. Предполагается, что в следующем году цены повысят и другие музеи Франции, такие как Версальский дворец, построенный в XVII веке для короля Людовика XIV, готическая Сент-Шапель, Парижская опера и замок Шамбор в долине Луары.