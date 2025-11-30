750 подписей не убедили: Юрмала отказалась запрещать собак на пляже в любое время года

Сделан вывод, что действующее регулирование — разрешать находиться с собакой на поводке на пляже Рижского залива с 1 ноября по 31 марта и устанавливать запрет с 1 апреля по 31 октября — обеспечивает баланс интересов общества и частных лиц, соответствует нормативным актам более высокого уровня и санитарным и требованиям безопасности курортных мест купания. Поэтому введение дополнительных ограничений, в том числе постоянного запрета, не считается обоснованным.