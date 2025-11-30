750 подписей не убедили: Юрмала отказалась запрещать собак на пляже в любое время года
Юрмальская дума на этой неделе приняла решение не поддерживать коллективное обращение с инициативой, опубликованной на платформе ManaBalss.lv, о полном запрете нахождения на юрмальском пляже с собаками и другими домашними животными в любое время года.
Обращение подписали около 750 человек, из них примерно 300 соответствовали статусу подписанта.
Отказное решение принято с учетом действующих обязательных правил Юрмальской думы, мнения Министерства охраны окружающей среды и регионального развития о предыдущем регулировании, поправок к Закону о защите животных, а также существующих в обществе противоположных мнений, в том числе инициативы «За возможность выгуливать собак на пляжах Юрмалы».
Сделан вывод, что действующее регулирование — разрешать находиться с собакой на поводке на пляже Рижского залива с 1 ноября по 31 марта и устанавливать запрет с 1 апреля по 31 октября — обеспечивает баланс интересов общества и частных лиц, соответствует нормативным актам более высокого уровня и санитарным и требованиям безопасности курортных мест купания. Поэтому введение дополнительных ограничений, в том числе постоянного запрета, не считается обоснованным.
Архив агентства LETA свидетельствует, что городская дума уже не раз рассматривала коллективные обращения, связанные с возможностью или запретом находиться на пляже с домашними животными.