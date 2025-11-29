Партия "Честь служить Риге" будет искать партнеров для сотрудничества на выборах 15-го Сейма - первые переговоры планируется начать с ZZS
Партия "Честь служить Риге" (Gods kalpot Rīgai, GKR) начнёт консультации с Союзом зелёных и крестьян (ZZS) и другими политическими силами о возможном сотрудничестве на выборах 15-го Сейма.
На сегодняшнем 14-м съезде GKR её председатель, депутат Сейма, не принадлежащий ни к одной фракции, Олег Буров, и правление были уполномочены начать переговоры и консультации с ZZS и другими партиями о возможном сотрудничестве на выборах 15-го Сейма, формировании списка кандидатов и других необходимых шагах в подготовке к будущим парламентским выборам.
Сегодня на съезде Буров был вновь избран председателем партии, а Андрис Трейманис — его заместителем.
В состав правления также будут входить директор Рижской Государственной Классической гимназии Роман Алиев, пастор Айнарс Баштикс, главный специалист Рижской муниципальной полиции Гунтис Дуда, исполнительный директор предприятия Follow.art Диана Новицка, реставратор исторического наследия Lielie kapi Михаил Парахин, Юрис Кокинс, директор Рижской народной школы декоративно-прикладного искусства имени Оскара Калпака Алла Штолцере, литературовед, литературный критик и доктор филологии Аусма Цимдиня, предприниматель и руководитель строительных работ Иван Ушаков, управляющая компании по обслуживанию недвижимости Ольга Сеньо и Инесе Журковска.
Партия GKR создана в 2012 году. На выборах Сейма 2014 года GKR участвовала вместе с партией "Согласие", однако её депутаты в парламент избраны не были. В 2022 году Олег Буров баллотировался по списку "Латвия на первом месте" (LPV) и был избран, однако позже покинул фракцию LPV.
Выборы 15-го Сейма состоятся в первую субботу октября 2026 года.