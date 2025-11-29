Оскорблял и бил при ребенке: за домашнее насилие над бывшей женой мужчина получил пробационный надзор

Летом этого года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в комнате, которую он снимал в служебной гостинице вместе со своей бывшей супругой, с которой состоит в постоянных интимных отношениях. В гневе и на почве ревности он высказал в адрес женщины оскорбительные и грубые замечания, а затем ударил ее по щеке, отчего она ударилась головой о дверной косяк. Продолжая свои действия, мужчина снова ударил ее по щеке и толкнул на стоящую рядом кровать. Затем мужчина схватил женщину за руку, перевернул ее на живот и сел на нее сверху, держа ее руку за спиной. Затем мужчина ударил женщину кулаком по плечу, нанеся не более пяти ударов, один раз ударил ее по шее и коленом давил ей на шею.