Субботний каток не тает: при 0…+3° гололед в Латвии местами задержится и в воскресенье

Ночью небо будет облачным, местами ожидаются небольшие осадки — дождь, мокрый снег, а в начале ночи на востоке также ледяной дождь. На отдельных участках дорог будет скользко. Будет дуть слабый до умеренного южный ветер, минимальная температура воздуха составит от -1 до +2°.