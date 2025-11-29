Субботний каток не тает: при 0…+3° гололед в Латвии местами задержится и в воскресенье
В ночь на воскресенье и в течение дня температура удержится около нулевой отметки, местами — с легким плюсом, а на отдельных участках дорог сохранится гололед. Существенных осадков синоптики не обещают, однако туман и скользкое покрытие по-прежнему будут подстерегать водителей и пешеходов, в том числе и в Риге.
Ночью небо будет облачным, местами ожидаются небольшие осадки — дождь, мокрый снег, а в начале ночи на востоке также ледяной дождь. На отдельных участках дорог будет скользко. Будет дуть слабый до умеренного южный ветер, минимальная температура воздуха составит от -1 до +2°.
В Риге будет облачно, ночь пройдет без существенных осадков. Ожидается слабый до умеренного южный ветер, температура воздуха ночью будет около 0°.
В воскресенье ожидается преимущественно облачная погода, день пройдет без существенных осадков. На отдельных участках дорог сохранится скользкость. При преимущественно слабом южном, юго-восточном ветре во второй половине дня местами в восточной части Латвии образуется туман. Максимальная температура воздуха будет от 0 до +3°.
В Риге сохранится облачная погода, существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый южный ветер, максимальная температура воздуха составит +1…+2°.