Латвия реализует 41 проект развития: приоритет - Украина и Центральная Азия

В этом году Латвия реализует 41 проект сотрудничества в области развития, в том числе 16 - в Украине, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД). Они направлены на преодоление последствий войны, содействие эффективному управлению и интеграции в Европейский союз, а также на развитие бизнеса. Десять проектов реализуются для поддержки Центральной Азии, девять из них - в Узбекистане.