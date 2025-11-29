Продуктовые сети стали самыми прибыльными компаниями Латвии - почему это тревожный сигнал для экономики

Стремительный рост цен на продукты, который жители наблюдают последние годы, она считает логичным следствием этой аномальной структуры прибыли. И хотя зарплаты в стране формально растут, их увеличение не успевает за скачком цен на питание и товары первой необходимости: «Зарплаты тоже растут, увеличивается и среднемесячная зарплата. Во втором квартале 2025 года они тоже выросли, но, судя по всему, расходы на продукты питания и потребительские товары не поспевают за ростом».