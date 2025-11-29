Два человека погибли в пожарах в Латвии за сутки

Сегодня ночью в 2.21 поступил вызов в Екабпилс, где в одноэтажном жилом доме горели домашние вещи и межэтажное перекрытие. До прибытия ГПСС был спасен один человек, который получил травмы, а затем пожарные вынесли из заполненного дымом помещения еще одного человека, жизнь которого медикам спасти не удалось. В 5.01 пожар был ликвидирован.