Два человека погибли в пожарах в Латвии за сутки
За минувшие сутки в Латвии в результате пожаров погибли два человека — в Лудзенском крае и Екабпилсе.
За прошедшие сутки два человека погибли в Латвии в результате пожаров, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС). В 16.08 пятницы ГПСС получила вызов в Лудзенский край, где горел одноэтажный садовый дом площадью 12 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек. В 18.10 работы на месте происшествия были завершены.
Сегодня ночью в 2.21 поступил вызов в Екабпилс, где в одноэтажном жилом доме горели домашние вещи и межэтажное перекрытие. До прибытия ГПСС был спасен один человек, который получил травмы, а затем пожарные вынесли из заполненного дымом помещения еще одного человека, жизнь которого медикам спасти не удалось. В 5.01 пожар был ликвидирован.
За прошедшие сутки в ГПСС поступило 35 вызовов - семь на пожаротушение, 16 на спасательные работы, а 12 вызовов были ложными.