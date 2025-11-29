В Мадонском крае можно наслаждаться радостями лыжных трасс. А что в других местах?

А в Эргли, в спортивно-оздоровительном комплексе Briežkalns, учебная гора и трасса для катания на камерах доступны посетителям с 28 ноября. 29 ноября комплекс работает с 10 до 22 часов, а 30 ноября — с 10 до 20 часов. В Briežkalns сообщили, что ведутся работы по подготовке центральной трассы, и возможно ее откроют 30 ноября.