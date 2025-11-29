В Мадонском крае можно наслаждаться радостями лыжных трасс. А что в других местах?
В Мадонском крае и соседних регионах Латвии стартовал зимний сезон: первые лыжные трассы уже открыты, а другие комплексы активно готовят склоны и ждут устойчивых морозов для полноценного начала катания.
С 26 ноября в спортивно-оздоровительном комплексе Smeceres sils в Мадонском крае открыта лыжная трасса. 29 и 30 ноября режим работы — с 10 до 19 часов. В Smeceres sils отмечают, что трасса будет доступна и на следующей неделе.
А в Эргли, в спортивно-оздоровительном комплексе Briežkalns, учебная гора и трасса для катания на камерах доступны посетителям с 28 ноября. 29 ноября комплекс работает с 10 до 22 часов, а 30 ноября — с 10 до 20 часов. В Briežkalns сообщили, что ведутся работы по подготовке центральной трассы, и возможно ее откроют 30 ноября.
Одновременно Ozolkalns начал производство снега и подготовку склона, но отмечает, что лыжная трасса, скорее всего, не будет доступна посетителям на этой неделе.
Riekstukalns в это время проверил оборудование, однако погодные условия не позволяют обеспечить необходимый объем снега, поэтому в конце ноября трасса открыта не будет.
Представители расположенных в Латгале Egļkalna и Sarkankalna также признают, что погода до сих пор недостаточно стабильная, чтобы в ближайшее время начать сезон. Оба склона ждут устойчивых морозов, чтобы приступить к подготовке трасс.