В огородах Зиепниеккалнса едва не замерз мужчина - его нашли благодаря дрону и... кошкам

На этой неделе в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс в ночь сильного снегопада произошел необычный спасательный случай. Муниципальная полиция получила тревожный звонок от мужчины, который находился в одном из садовых домиков и сообщил, что рискует не пережить непогоду. Точный адрес он назвать не смог, что значительно усложнило поиски.