В огородах Зиепниеккалнса едва не замерз мужчина - его нашли благодаря дрону и... кошкам
В Зиепниеккалнсе во время сильного снегопада спасатели нашли замерзшего мужчину благодаря тепловизору и его кошкам, которые подсказали местоположение хозяина. Операция длилась два часа и завершилась успешным спасением.
На этой неделе в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс в ночь сильного снегопада произошел необычный спасательный случай. Муниципальная полиция получила тревожный звонок от мужчины, который находился в одном из садовых домиков и сообщил, что рискует не пережить непогоду. Точный адрес он назвать не смог, что значительно усложнило поиски.
Из-за метели и темноты полицейским не удалось быстро обнаружить пострадавшего, поэтому к операции подключили сотрудников Управления безопасности на воде. Они использовали дрон с тепловизором, обследуя обширную территорию садоводческих участков.
После двух часов поисков спасателям неожиданно помогли домашние животные мужчины. Тепловизор зафиксировал активность нескольких кошек возле одного из домиков. Полицейские решили проверить это место — и именно там обнаружили сильно замерзшего 46-летнего мужчину.
На место происшествия прибыли медики. Полицейские сопроводили пострадавшего до машины скорой помощи, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Благодаря оперативным действиям и внимательности спасателей, а также помощи домашних животных, мужчине удалось сохранить жизнь.