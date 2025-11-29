Сегодня сигареты, завтра - взрывчатка: контрабандные воздушные шары могут стать опасным оружием в гибридной войне против Европы
Эксперты предупреждают: контрабандные воздушные шары, запускаемые Россией через Беларусь в Литву, могут превратиться из инструмента хаоса в смертельное оружие гибридной войны, угрожая безопасности НАТО и гражданской авиации Европы.
Москва использует Беларусь, чтобы создавать хаос в воздушном пространстве Литвы и выявлять слабые места восточного фланга НАТО, пишет британская газета The Telegraph. По данным издания, Россия начала массово запускать воздушные шары с GPS-передатчиками с территории Беларуси, направляя их через границу в Литву. Эта тактика дестабилизирует воздушное движение и открывает новый этап гибридной войны против Европы.
С октября крупнейшая после Риги балтийская аэропортовая площадка — Вильнюс — из-за полетов воздушных шаров была вынуждена останавливать работу девять раз. За последний год литовские власти перехватили не менее 550 таких объектов, однако реальное число запусков, вероятно, значительно выше.
Литовские чиновники заявили изданию, что "рои" воздушных шаров являются гибридной атакой против Запада, осуществляемой при поддержке белорусского диктатора Александра Лукашенко. Они предупреждают, что такая деятельность представляет серьезную угрозу восточному флангу НАТО и проходит в контексте широкой агрессии России против Украины.
Хотя чаще всего эти шары используются для контрабанды, литовские эксперты подчеркивают: в будущем их могут оснастить шпионскими камерами или даже взрывчаткой.
Дополнительную тревогу вызывает то, что шары помогают России выявлять слабые места в обороне НАТО. Они могут подниматься более чем на 8000 метров, поэтому их нередко невозможно сбить. Кроме того, даже небольшой груз при падении может представлять серьезную угрозу для людей.
Литовские чиновники отмечают, что этот метод крайне эффективен — форма гибридной войны, которую Минск и Москва легко могут выдать за деятельность мелких контрабандистов. По мнению бывшего посла Литвы в Великобритании Эйтвидаса Баярунаса, угроза от таких шаров значительно выше, чем может показаться. "Если готовишься к войне, тебе нужно знать, как быстро реагирует Литва. Шары не являются военными объектами, но они проверяют скорость реакции НАТО и системы противовоздушной обороны, выявляют слабые места Литвы, НАТО и ЕС", — сказал он. Баярунас отметил, что такие устройства легко оборудовать шпионскими камерами или зажигательными механизмами — подобными тем, которые использовал ХАМАС в Газе для поджога полей в Израиле.
Ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила, что МИД Литвы совместно с партнерами ЕС подготовит дополнительный пакет санкций против Беларуси. Многократные нарушения воздушного пространства на прошлой неделе вновь несколько раз нарушили работу Вильнюсского аэропорта. Литва передала Минску очередную ноту протеста по поводу нарушений воздушного пространства, вызванных запущенными с белорусской территории метеорологическими шарами с контрабандой, сообщил МИД Литвы во вторник. "Во время встречи представитель Беларуси был проинформирован о последних инцидентах, которые Литва расценивает как угрозу национальной безопасности и гражданской авиации", — заявило министерство.