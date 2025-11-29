Сегодня сигареты, завтра - взрывчатка: контрабандные воздушные шары могут стать опасным оружием в гибридной войне против Европы

Литовские чиновники отмечают, что этот метод крайне эффективен — форма гибридной войны, которую Минск и Москва легко могут выдать за деятельность мелких контрабандистов. По мнению бывшего посла Литвы в Великобритании Эйтвидаса Баярунаса, угроза от таких шаров значительно выше, чем может показаться. "Если готовишься к войне, тебе нужно знать, как быстро реагирует Литва. Шары не являются военными объектами, но они проверяют скорость реакции НАТО и системы противовоздушной обороны, выявляют слабые места Литвы, НАТО и ЕС", — сказал он. Баярунас отметил, что такие устройства легко оборудовать шпионскими камерами или зажигательными механизмами — подобными тем, которые использовал ХАМАС в Газе для поджога полей в Израиле.