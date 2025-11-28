В Латвии почти 179 тысяч неграждан с ВНЖ.
В Латвии
Сегодня 14:50
Свежая статистика: кто и в каком количестве имеет постоянный вид на жительство в Латвии
В конце 2024 года в Латвии насчитывалось 218 179 обладателей постоянного вида на жительство.
В конце прошлого года постоянный вид на жительство в Латвии имели 30 463 гражданина России, что на 14,7% меньше, чем в конце 2023 года, свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции.
В целом в конце 2024 года постоянный вид на жительство в Латвии имели 218 179 человек. Такие разрешения в конце прошлого года были также у 3018 граждан Украины, 1982 граждан Беларуси и 332 граждан Израиля.
Постоянный вид на жительство в конце 2024 года был и у 178 960 латвийских неграждан.