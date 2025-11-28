Трагедия у побережья Австралии: туристы снимали дельфинов, когда на них напала акула
У побережья австралийского штата Новый Южный Уэльс произошла трагедия — в результате нападения акулы погибла 25-летняя туристка из Швейцарии, а её бойфренд получил серьёзные травмы.
Инцидент произошел около 6:30 утра в четверг на пляже Кроуди-Бей возле Порт-Маккуори — неохраняемом пляже, известном как место, где часто появляются акулы. Молодая пара, Ливия Мюльхайм и 26-летний Лукас Шиндлер, снимали на видео дельфинов в воде, когда на них напала трёхметровая бычья акула.
Шиндлер пытался спасти свою подругу и был укушен акулой за ногу. Несмотря на его попытки вытащить девушку на берег, спасти Ливию не удалось — она скончалась на месте происшествия.
Отдыхающие с ближайшего кемпинга оказали первую помощь пострадавшим до прибытия медиков. Один из очевидцев наложил импровизированный жгут на ногу молодого человека, что, по словам руководителя службы скорой помощи Джошуа Смита, «потенциально спасло ему жизнь».
Шиндлер был доставлен вертолётом в больницу Джона Хантера с серьёзными травмами. На данный момент его состояние оценивается как серьёзное, но стабильное.
Полиция изучает записи с видеокамеры GoPro, которую пара использовала для съёмки. На кадрах видны дельфины в воде непосредственно перед нападением.
Особенно трагично то, что этот день должен был стать последним днём путешествия пары по Австралии — днём позже они планировали вылететь обратно в Швейцарию. Молодые люди провели несколько месяцев, путешествуя по австралийским пляжам и прибрежным городам в штатах Новый Южный Уэльс и Западная Австралия.