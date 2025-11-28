Трагедия у побережья Австралии: туристы снимали дельфинов, когда на них напала акула

Особенно трагично то, что этот день должен был стать последним днём путешествия пары по Австралии — днём позже они планировали вылететь обратно в Швейцарию. Молодые люди провели несколько месяцев, путешествуя по австралийским пляжам и прибрежным городам в штатах Новый Южный Уэльс и Западная Австралия.