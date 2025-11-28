Россия грозит Литве военным ударом в ответ на остановку транзита "Лукойла" в Калининград
Вильнюс, соблюдая санкции США, объявил о полном прекращении транзита грузов российской нефтяной компании "Лукойл" через территорию страны в Калининградскую область.
Литовская железная дорога объявила о полном прекращении транзита грузов российской нефтяной компании "Лукойл" через территорию страны. Вильнюс объясняет этот шаг санкциями США и Великобритании.
Переходный период, позволявший компаниям завершать все сделки с лицами и организациями, подпадающими под санкции, закончился 21 ноября, сообщило DW.
"Мы не будем осуществлять перевозки, в цепочке которых так или иначе участвуют находящиеся под санкциями "Лукойл", "Роснефть", а также связанные с ними компании. Принцип санкций очень простой — ни один евро не должен попасть туда, где он превращается в оружие против демократических стран", — заявил Александр Зубряков, член совета директоров Литовской железной дороги.
Он отметил, что литовские судоходные компании ранее главным образом работали с посредниками, а не напрямую с "Лукойл". В прошлом году они перевозили через территорию страны 371 тысячу тонн нефтепродуктов, большая часть которых принадлежала "Лукойл". Теперь эта лазейка закрыта.
Реакция Москвы была резкой. Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Россия была бы готова нанести военный удар по Литве, если страна полностью остановит транзит в Калининградскую область. "Это предусмотрено нашей военной доктриной. Это не большой секрет. И таковым не является, что блокировка любого субъекта Российской Федерации - это как раз объявление войны, и может привести к началу боевых действий, тем более, что Калининградская область находится в окружении стран НАТО", - сказал Колесник. Он добавил, что Россия будет вынуждена жестко реагировать на такие действия Литвы. "Это будет практически нападение на нас. У Калининградской области самой хватит сил нанести удар. Во всяком случае, в Европе может не остаться ни одной столицы, если силовой сценарий вступит в силу, а вступит он в силу однозначно при таком раскладе", - считает Колесник.
Это не первый конфликт вокруг поставок в российский эксклав. Летом 2022 года Вильнюс сократил наполовину все грузоперевозки между Калининградом и остальной территорией России, включая перевозки стали, цемента, табака, алкоголя, угля и нефтепродуктов. Российские власти назвали это блокадой. После вмешательства Еврокомиссии гражданские грузоперевозки, включая те, на которые распространяются санкции, были разрешены по железной дороге, но с определенными ограничениями.