Россия грозит Литве военным ударом в ответ на остановку транзита "Лукойла" в Калининград

Реакция Москвы была резкой. Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Россия была бы готова нанести военный удар по Литве, если страна полностью остановит транзит в Калининградскую область. "Это предусмотрено нашей военной доктриной. Это не большой секрет. И таковым не является, что блокировка любого субъекта Российской Федерации - это как раз объявление войны, и может привести к началу боевых действий, тем более, что Калининградская область находится в окружении стран НАТО", - сказал Колесник. Он добавил, что Россия будет вынуждена жестко реагировать на такие действия Литвы. "Это будет практически нападение на нас. У Калининградской области самой хватит сил нанести удар. Во всяком случае, в Европе может не остаться ни одной столицы, если силовой сценарий вступит в силу, а вступит он в силу однозначно при таком раскладе", - считает Колесник.