ВИДЕО: с 30 ноября в Риге начнет курсировать специальный трамвай с праздничным настроением
фото: x.com/Rigassatiksme_
Праздничный трамвай - скоро на улицах Риги!
В Латвии

ВИДЕО: с 30 ноября в Риге начнет курсировать специальный трамвай с праздничным настроением

Отдел новостей

Otkrito.lv

Rīgas satiksme объявило о начале традиционного рождественского сезона на рельсах столицы – уже с воскресенья, 30 ноября, на городские линии выйдет специальный праздничный трамвай.

Как сообщило предприятие, город постепенно преображается: загораются огоньки, появляются украшения, и на этом фоне праздничный трамвай станет еще одним символом ожидания Рождества. В Rīgas satiksme признаются, что чувствуют себя «помощниками Деда Мороза», развозя по Риге хорошее настроение и немного сказки вместе с пассажирами.

Праздничный трамвай будет курсировать по городу, «перевозя чудо и радость от остановки к остановке». Узнать его будет проще не только по оформлению, но и в онлайн-карте – там он будет отмечен специальным символом северного оленя Рудольфа. Это позволит рижанам и гостям столицы заранее спланировать поездку и «подкараулить» сказочный трамвай на удобной остановке.

Темы

Rīgas satiksmeРига

Другие сейчас читают