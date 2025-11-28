Вчера в Риге с набережной Даугавы в реку въехал автомобиль, водитель-женщина все еще не найдена
Сегодня спасатели продолжат искать в Даугаве в Риге легковой автомобиль, который затонул там вчера вечером, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.
В 20.25 был получен вызов на набережную Даугавы в Риге, где, согласно первоначальной информации, в реку въехал легковой автомобиль.
Прибыв на место происшествия, спасатели увидели, что легковой автомобиль быстро тонет и исчезает под водой. С помощью эхолота было обследовано дно реки, чтобы определить возможное местонахождение автомобиля. Проводя подводные поисковые работы, одну из этих возможных точек проверили водолазы, однако автомобиль найден не был. Из-за сильного течения и тёмного времени суток поисковые работы были прерваны незадолго до трёх часов ночи. Поиски продолжатся сегодня в светлое время суток.
По имеющейся в распоряжении Государственной полиции информации, автомобиль въехал в Даугаву между Каменным и Вантовым мостами со стороны Старой Риги. В автомобиле находилась женщина, поисковые работы продолжаются, сообщили агентству LETA в Отделе общественных отношений Госполиции. В полиции начат уголовный процесс.