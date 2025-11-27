Два строителя из Узбекистана попали в ДТП в Латвии в первый рабочий день - снег стал для них неожиданностью

«Я ехала со стороны Кекавы. И они… Я просто ехала по дороге, и вдруг передо мной появилась машина. Её занесло. Резко занесло в мою полосу, она была чуть развернута боком, и просто въехала, и всё. Я уже тормозила, скорость была небольшая, но дорога тут такая, какая есть. Я не знаю, наверное, километров 70 ехала. Тормозила, но остановиться уже не могла», — рассказывает Лаума.