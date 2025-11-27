Два строителя из Узбекистана попали в ДТП в Латвии в первый рабочий день - снег стал для них неожиданностью
Сильный снегопад в четверг утром стал испытанием для водителей в разных регионах Латвии. На участке пересечения Рижской окружной дороги и Бауского шоссе один из водителей столкнулся с другим автомобилем на скользкой проезжей части. Повреждённые машины доставили проблемы не только их владельцам — другим участникам движения пришлось стоять в пробке.
Из-за задержки на стройплощадку в районе Кекавы опоздали рабочие из Узбекистана, для которых это был первый рабочий день. Мужчины ехали со стороны Олайне, однако водитель не справился с управлением, не имея достаточного опыта вождения по заснеженным дорогам, сообщает «Degpunktā».
На вопрос, занесло ли машину на ровном участке, они отвечают утвердительно: «Да, на земле был снег, поэтому так и въехали. [Журналист: Ваши шины нормальные?] Да, нормальные, зимние. [Журналист: А у вас на родине вообще бывает такая зима?] Ну, бывает, но редко».
Вторым участником столкновения стала Лаума. Передняя часть её машины разбита, задняя также повреждена — автомобиль вмяло в металлическое ограждение. К ней приехал муж, в чьей машине можно было согреться, пока полицейские фиксировали происшествие и ожидали эвакуатор.
«Я ехала со стороны Кекавы. И они… Я просто ехала по дороге, и вдруг передо мной появилась машина. Её занесло. Резко занесло в мою полосу, она была чуть развернута боком, и просто въехала, и всё. Я уже тормозила, скорость была небольшая, но дорога тут такая, какая есть. Я не знаю, наверное, километров 70 ехала. Тормозила, но остановиться уже не могла», — рассказывает Лаума.
По словам водительницы, с машиной, скорее всего, придётся попрощаться. Хотя автомобиль застрахован, другой нужен уже сейчас, и ждать окончания ремонта некогда.