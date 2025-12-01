На Эспланаде начинает работать бесплатный каток, но за аренду коньков все же придется заплатить

Кататься со своим инвентарём можно будет бесплатно, а коньки и вспомогательные средства можно будет взять напрокат за плату. Стоимость аренды коньков составит 2,49 евро в час для взрослых и 2,00 евро для детей. В прокате будут доступны коньки, предназначенные для массового катания. Также на катке будут работать отапливаемые гардеробные и туалеты.