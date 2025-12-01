На Эспланаде начинает работать бесплатный каток, но за аренду коньков все же придется заплатить
фото: LETA
В канун Нового года каток будет работать до 2:00 ночи.
На Эспланаде начинает работать бесплатный каток, но за аренду коньков все же придется заплатить

1 декабря у памятника Райниса на Эспланаде, при благоприятных погодных условиях, начнёт работать публичный каток, который будет открыт до 1 марта следующего года.

Основным фактором, влияющим на работу катка, будут метеорологические условия.

Кататься со своим инвентарём можно будет бесплатно, а коньки и вспомогательные средства можно будет взять напрокат за плату. Стоимость аренды коньков составит 2,49 евро в час для взрослых и 2,00 евро для детей. В прокате будут доступны коньки, предназначенные для массового катания. Также на катке будут работать отапливаемые гардеробные и туалеты.

Планируемый график работы:

  • будни — с 11:00 до 22:00, с техническими перерывами на обновление льда;
  • выходные — с 9:00 до 22:00.

В канун Нового года каток будет работать до 2:00 ночи.

Каток на Эспланаде в 2024 году

Каток у памятника Райнису вокруг розария будет открыт до 1 марта.

