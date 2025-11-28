В будущем точно будут при работе: предприниматель видит в Латвии потенциал для самых неожиданных профессий
Латвийский предприниматель Андрис Бите считает, что будущее экономики страны во многом зависит от рабочих и технических профессий. Он призывает общество отказаться от стереотипов и увидеть реальные возможности стабильного и прибыльного карьерного пути.
Латвийский предприниматель Андрис Бите, руководитель предприятия Karavela и президент Латвийской конфедерации работодателей (LDDK), видит в рабочих и технических специальностях один из ключевых пунктов будущего развития экономики страны. В рамках программы “Naudas cena” на TV24 он подчеркивает, что в общественном восприятии до сих пор живут стереотипы о “несолидности” таких профессий, как тракторист, механик или электрик. Однако реальность, по его словам, давно изменилась.
Бите отмечает, что специалисты технического профиля уже сегодня зарабатывают больше, чем многие сотрудники офисов и банков. Высокий спрос на квалифицированных рабочих и стремительный рост технологичности отраслей делают их доходы устойчивыми и перспективными. Механизация и цифровизация сельского хозяйства и промышленности превращают работу тракториста или механика в управление сложной техникой стоимостью до миллиона евро, а не в физически тяжелый труд, каким его представляли раньше. Он напоминает, что времена, когда тракторист ходил в огромных ботинках с копейкой в кармане и всегда был пьян, давно прошли.
По мнению предпринимателя, задача школ и государства — помочь молодым людям увидеть реальные возможности, избавиться от старых предрассудков и выбирать профессии, которые обеспечат им стабильность и достойный доход. Он уверен, что интерес к техническим специальностям будет только расти, а сами эти профессии станут одними из самых прибыльных в ближайшие годы. При этом получение высшего образования остается возможным и желательным, но уже после того, как человек освоит востребованную и хорошо оплачиваемую профессию.