В будущем точно будут при работе: предприниматель видит в Латвии потенциал для самых неожиданных профессий

Бите отмечает, что специалисты технического профиля уже сегодня зарабатывают больше, чем многие сотрудники офисов и банков. Высокий спрос на квалифицированных рабочих и стремительный рост технологичности отраслей делают их доходы устойчивыми и перспективными. Механизация и цифровизация сельского хозяйства и промышленности превращают работу тракториста или механика в управление сложной техникой стоимостью до миллиона евро, а не в физически тяжелый труд, каким его представляли раньше. Он напоминает, что времена, когда тракторист ходил в огромных ботинках с копейкой в ​​кармане и всегда был пьян, давно прошли.