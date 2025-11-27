Впервые в Латвии у кур обнаружена болезнь Ньюкасла - все птицы уничтожены
Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила вспышку болезни Ньюкасла в приусадебном хозяйстве с 35 домашними птицами в Валдемарпилсе Талсинского края, сообщили в ПВС.
До сих пор болезнь Ньюкасла не была обнаружена у домашней птицы в Латвии, но, как показывают лабораторные исследования, она циркулирует в популяциях диких птиц.
Ньюкаслская болезнь - это острое, высококонтагиозное инфекционное заболевание птиц, характеризующееся нарушениями дыхания и пищеварения, расстройствами нервной системы и сепсисом.
Дикие птицы являются естественным резервуаром для вируса. Домашние птицы могут заразиться при контакте с инфицированными дикими птицами. Птицы также могут заразиться через загрязненный корм или предметы (обувь, одежда, оборудование), подвергшиеся воздействию вируса.
Как и в случае вспышки высокопатогенного птичьего гриппа, при обнаружении болезни Ньюкасла все птицы и яйца на ферме уничтожаются. Вокруг хозяйства, пораженного болезнью Ньюкасла, устанавливаются зоны защиты и наблюдения радиусом три и десять километров, в пределах которых запрещается транспортировка живой птицы и продуктов птицеводства.