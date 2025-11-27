Впервые в Латвии у кур обнаружена болезнь Ньюкасла - все птицы уничтожены

Как и в случае вспышки высокопатогенного птичьего гриппа, при обнаружении болезни Ньюкасла все птицы и яйца на ферме уничтожаются. Вокруг хозяйства, пораженного болезнью Ньюкасла, устанавливаются зоны защиты и наблюдения радиусом три и десять километров, в пределах которых запрещается транспортировка живой птицы и продуктов птицеводства.