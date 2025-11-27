Антициклон принесет в Латвию передышку от зимы - что обещают синоптики?

В настоящее время метеорологическая зима, когда среднесуточная температура воздуха пять дней подряд держится ниже нуля, наступила на нескольких станциях наблюдения на востоке страны - в Алуксне, Дагде, Даугавпилсе, Резекне, а в центральной части страны в Мадоне и Зосены. В конце недели в большинстве районов страны ожидается холодная погода и временами осадки, а в начале следующей недели - более сухая и теплая погода.