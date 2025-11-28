Чем Путин не Сталин? Григорий Лепс предлагает переименовать разрушенный украинский Покровск в "Путинград"
Российский певец Григорий Лепс, давно известный своей поддержкой агрессии против Украины и работой на российскую пропаганду, выступил с заявлением - предложил переименовать уничтоженный после оккупации Покровск в "Путинград".
«Путинград. Думаю, что так должен называться Красноармейск, когда мы победим... У Сталина есть Сталинград, и мы его помним. У нашего великого президента должен быть свой Путинград, чтобы потомки помнили о его великих делах. Путин уже может ничего не делать, он может даже завтра уйти, но имя его будет жить в веках», — заявил Григорий Лепс.
Подобные слова звучат особенно цинично, учитывая, что Покровск [до 2016 года носил название Красноармейск] сегодня фактически стерт с лица земли. В 2024–2025 годах Покровск стал одним из самых разрушенных городов Донбасса. Российские войска ведут наступление в стиле «выжженной земли»: уничтоженная социальная инфраструктура, снесенные жилые дома, стертые с карты кварталы.
Интересно, что идея «Путинграда» вызвала волну смеха и отторжения даже среди части пророссийской аудитории. «Когда пиар становится настолько плохим, что начинает работать в обратную сторону», «Если аудитория, готовая верить чему угодно, смеётся — значит, идея действительно шедевральная», «Не знала, что существует планка, ниже которой и пророссийская публика говорит "нет"», - пишут комментаторы.