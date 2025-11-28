Чем Путин не Сталин? Григорий Лепс предлагает переименовать разрушенный украинский Покровск в "Путинград"

«Путинград. Думаю, что так должен называться Красноармейск, когда мы победим... У Сталина есть Сталинград, и мы его помним. У нашего великого президента должен быть свой Путинград, чтобы потомки помнили о его великих делах. Путин уже может ничего не делать, он может даже завтра уйти, но имя его будет жить в веках», — заявил Григорий Лепс.