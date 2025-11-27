В Риге молодые люди украли кассу из закусочной - а ведь им предлагали 15 кебабов бесплатно
В Риге полиция задержала двух парней, которые после конфликта в закусочной из‑за испорченной куртки похитили кассовый аппарат с 360 евро и успели потратить деньги до ареста.
Государственная полиция задержала двух молодых людей, которые вечером в понедельник в Риге, в Засулауксе, после конфликта из-за испорченной на батарее заведения куртки украли из закусочной кассовый аппарат с деньгами, сообщили в Государственной полиции.
Сообщение о краже кассового аппарата поступило 25 ноября вскоре после 20:00. Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что двое молодых людей зашли в кебабную, и один из них положил свою куртку на радиатор. Под воздействием тепла материал одежды расплавился, после чего молодые люди начали конфликтовать с персоналом.
Чтобы урегулировать ситуацию, сотрудники предложили компенсацию — 15 кебабов. Однако в тот момент, когда сотрудница на минуту зашла на кухню, парни воспользовались ситуацией, положили испорченную куртку на кассовый аппарат и ушли с ним.
Кассовый аппарат позже нашли недалеко от места происшествия, но он оказался пустым. До кражи в нем было около 360 евро, которые молодые люди успели потратить до задержания.
Полиция оперативно установила и задержала молодых людей 2005 и 2006 годов рождения, ранее не попадавших в поле зрения полиции. Им избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.