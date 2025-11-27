В Риге молодые люди украли кассу из закусочной - а ведь им предлагали 15 кебабов бесплатно

Сообщение о краже кассового аппарата поступило 25 ноября вскоре после 20:00. Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что двое молодых людей зашли в кебабную, и один из них положил свою куртку на радиатор. Под воздействием тепла материал одежды расплавился, после чего молодые люди начали конфликтовать с персоналом.