ВИДЕО: во время сильного снегопада с помощью дрона в Зиепниеккалнсе спасли замерзшего мужчину
фото: LETA/ekrānuzņēmums
После интенсивных поисковых работ с помощью дрона разыскиваемый мужчина был найден.
Отдел новостей

Otkrito.lv

Ночью на среду, 27 ноября, Рижская муниципальная полиция в Зиепниеккалнсе с помощью беспилотника, оснащённого тепловизором, обнаружила и спасла замерзшего мужчину.

Полицейские получили вызов в район садоводств, где в одном из садовых домиков находился человек, которому требовалась помощь. Прибыв на место и начав поиски, из-за темноты и сильного снегопада сначала не удалось обнаружить пострадавшего.

Учитывая сложные погодные условия и угрозу жизни человека, было принято решение привлечь сотрудников Управления безопасности на воде Рижской муниципальной полиции. Осмотр территории продолжили с использованием дрона, оснащённого термальной камерой.

После интенсивных поисковых работ с помощью дрона разыскиваемый мужчина был найден. Пострадавшего передали медикам, которые доставили его в лечебное учреждение.

