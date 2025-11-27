В столице - острый дефицит дорожных полицейских. В ведомстве надеются на выпускников колледжа

Как сообщалось, в этом году статистика смертельных случаев на дорогах плохая, и, возможно, надо будет думать о введении более суровых наказаний, заявил в четверг министр сообщения Атис Швинка на заседании Совета по безопасности дорожного движения. В этом году в авариях погибли 108 человек, и показатели за весь прошлый году уже превышены.