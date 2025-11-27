Масштабный пожар в Гонконге в здании на 2000 квартир: минимум 55 погибших и сотни пропавших

В Гонконге число погибших в пожаре в жилом комплексе высотных зданий увеличилось до 55, сообщили власти в четверг. Более 70 человек получили ранения, а ещё 279 считаются пропавшими без вести. Пожарная служба сообщила, что в четырёх из восьми многоквартирных домов пожары потушены, а в трёх — взяты под контроль. Одно здание огонь не затронул.