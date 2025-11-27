Масштабный пожар в Гонконге в здании на 2000 квартир: минимум 55 погибших и сотни пропавших
В Гонконге число погибших в масштабном пожаре жилого комплекса выросло до 55. Более 70 человек ранены, сотни пропали без вести. Власти расследуют причины трагедии и задержали троих по подозрению в непредумышленном убийстве.
В Гонконге число погибших в пожаре в жилом комплексе высотных зданий увеличилось до 55, сообщили власти в четверг. Более 70 человек получили ранения, а ещё 279 считаются пропавшими без вести. Пожарная служба сообщила, что в четырёх из восьми многоквартирных домов пожары потушены, а в трёх — взяты под контроль. Одно здание огонь не затронул.
Примерно через три часа после объявления тревоги уровень опасности пожара был повышен до 5-го уровня, который является наивысшим.
Среди погибших есть и по меньшей мере один пожарный. Правительство Гонконга подтвердило, что 37-летний пожарный был найден без сознания на месте происшествия и доставлен в больницу, где позже умер от полученных травм.
Огонь охватил семь высотных зданий в районе Тайпо, который находится в северной части Гонконга, недалеко от границы с городом Шэньчжэнь в материковом Китае. Комплекс включает восемь высоток с общим числом около 2000 квартир. В каждом здании — 32 этажа. СМИ сообщают, что все здания проходили ремонт, и их окружали бамбуковые строительные леса.
At least 40 people are dead after a massive fire broke out in an apartment complex in Hong Kong. Three people from a construction company have been arrested on suspicion of manslaughter. pic.twitter.com/ytTy7Qejxh— TaiwanPlus News (@taiwanplusnews) November 27, 2025
В тушении масштабного пожара участвовали более 760 пожарных, на месте также работают около 400 полицейских. Причина пожара пока не установлена. Власти начали расследование и планируют проверить стандарты безопасности бамбуковых лесов и зеленых сеток, которыми были покрыты здания.В связи с пожаром задержаны трое мужчин по подозрению в непредумышленном убийстве, сообщил гонконгский ежедневник South China Morning Post.