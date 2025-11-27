Актриса Аглая Тарасова получила срок за вейп с гашишным маслом

Актрису задержали в московском аэропорту Домодедово 28 августа. В вейпе, который она привезла из Израиля, обнаружили масло гашиша массой 0,38 грамма. На заседании Аглая заявила, что получила вейп от знакомого, который занимается бизнесом в сфере медицины. Мужчина не предупреждал актрису о содержимом электронной сигареты, так как в Израиле каннабис в легальном доступе. Звезда «Холопа» уверяет: она даже не планировала забирать вейп с собой в Россию. «Среди вещей лежала плетеная сумка, которую я обычно беру на пляж. Накануне вылета в Москву я собирала чемодан и решила, что сумку заберу с собой. В ней находился этот вейп», — говорила Тарасова на слушании.