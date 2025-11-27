Актриса Аглая Тарасова получила срок за вейп с гашишным маслом
Домодедовский городской суд признал Аглаю Тарасову виновной по статье о контрабанде наркотиков и назначил ей три года лишения свободы условно. Актрису задержали в аэропорту Домодедово, когда среди ее вещей нашли вейп с гашишным маслом внутри. Действия артистки расценили как контрабанду запрещенных веществ.
Помимо этого, актрисе назначили штраф в размере 200 тысяч рублей (более 2100 евро). Изначально сторона обвинения запрашивала для Тарасовой три с половиной года условно с испытательным сроком на три года. При этом защита просила о еще более мягком наказании за «мизерное количество гашишного масла». Адвокат артистки пояснил, что если бы вейп нашли не в аэропорту, а на улице, то за проступок грозила бы лишь административная ответственность.
Актрису задержали в московском аэропорту Домодедово 28 августа. В вейпе, который она привезла из Израиля, обнаружили масло гашиша массой 0,38 грамма. На заседании Аглая заявила, что получила вейп от знакомого, который занимается бизнесом в сфере медицины. Мужчина не предупреждал актрису о содержимом электронной сигареты, так как в Израиле каннабис в легальном доступе. Звезда «Холопа» уверяет: она даже не планировала забирать вейп с собой в Россию. «Среди вещей лежала плетеная сумка, которую я обычно беру на пляж. Накануне вылета в Москву я собирала чемодан и решила, что сумку заберу с собой. В ней находился этот вейп», — говорила Тарасова на слушании.
В сентябре Тарасовой предъявили обвинение, после чего суд избрал актрисе запрет определенных действий в качестве меры пресечения. Ей запретили пользоваться интернетом и выходить из дома ночью.
В своем последнем слове Тарасова извинилась перед своими зрителями и попросила у суда дать ей возможность вернуться к актерскому делу. Актриса заявила, что сожалеет о произошедшем и подчеркнула, что этот случай оказался для нее «большим уроком». Свое дело Тарасова назвала «трагической случайностью», заметив, что из-за собственной невнимательности она поставила под удар репутацию своих близких, а также доверие зрителей.
Аглая Тарасова — российская киноактриса. Наибольшую известность ей принесли главные роли в фильмах «Лед» и «Холоп 2». Аглаю поддержал ряд известных коллег: Сергей Безруков, Евгений Миронов, Дмитрий Нагиев и другие. А Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Леонид Ярмольник лично присутствовали в зале суда. Положительную оценку актрисе дал также бывший избранник Милош Бикович. Актер описал ее, как добрейшего человека. Рядом с Аглаей в суде присутствовала мама Ксения Раппопорт. Звезда крепко держала дочь за руку, а на прошлых заседаниях подмигивала и улыбалась.