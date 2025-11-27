Пасмурный четверг: осадки и скользкие улицы в Латвии

Днем будет пасмурно, на западе временами возможны прояснения. В центральных и восточных районах с утра временами будет идти сильный снег и местами снежный покров вырастет на три-пять сантиметров. На востоке страны в первой половине дня местами образуется гололед. Будет дуть преимущественно слабый ветер, температура воздуха составит -2...+2 градуса, на Курземском побережье - от +2 до +5 градусов.