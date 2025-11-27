Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:05
Пасмурный четверг: осадки и скользкие улицы в Латвии
В четверг во многих местах ожидаются осадки - снег, ледяной дождь, а в западных районах - дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем будет пасмурно, на западе временами возможны прояснения. В центральных и восточных районах с утра временами будет идти сильный снег и местами снежный покров вырастет на три-пять сантиметров. На востоке страны в первой половине дня местами образуется гололед. Будет дуть преимущественно слабый ветер, температура воздуха составит -2...+2 градуса, на Курземском побережье - от +2 до +5 градусов.
В столице в четверг будет преимущественно облачно. Ожидается снег и мокрый снег - снежный покров вырастет на два-четыре сантиметра. Осадки прекратятся ближе к вечеру. Улицы и тротуары на отдельных участках в столице станут скользкими. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха составит приблизительно 0 градусов.