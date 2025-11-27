В Вентспилс возвращается рождественский паровозик: когда и за сколько можно прокатиться?
С 29 ноября на улицы Вентспилса возвращается любимый рождественский паровозик, который до 31 декабря будет возить жителей и гостей города в 20-минутное музыкально-световое путешествие по празднично украшенному городу.
Во время поездки можно будет насладиться рождественской атмосферой, увидеть самые сияющие ёлки Вентспилса и почувствовать настоящее праздничное настроение.
Паровозик начнет курсировать 29 ноября, после торжественного зажигания городских ёлок на Лиелайс лаукумс.
С 30 ноября по 31 декабря он будет ходить по пятницам, субботам и воскресеньям с 17:00 до 19:00, принимая и высаживая пассажиров на Ратушной площади.
Дополнительные рейсы предусмотрены 22, 23, 30 и 31 декабря.
Время отправления с Ратушной площади: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 и 19:00.
Продолжительность поездки: около 20 минут.
Билеты
- Цена: 3 EUR за человека
- Дети до 3 лет: бесплатно
- Покупка билетов: у водителя паровозика
Коллективы и компании друзей также приглашаются воспользоваться возможностью прокатиться по зимнему Вентспилсу в тёплой атмосфере единения. Записаться можно по телефону: 29262976.