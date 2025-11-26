Ночью Латвию, в том числе Ригу, накроет снегопад: снежный покров местами вырастет до 9 см
Ночью и днем в четверг Латвию ждут сложные погодные условия: в центральных и восточных районах местами пройдет сильный снег, на юго-востоке его сменит дождь с очень сильным гололедом, а в Риге и ряде регионов дороги и тротуары станут скользкими при температуре около нуля.
Ночью ожидается облачная погода, лишь местами в Курземе небо прояснится. В начале ночи на юго-востоке, а по ходу ночи уже во многих центральных и восточных районах будет идти снег, местами сильный, и снежный покров может увеличиться на 5–9 см. На юго-востоке снег сменится переохлажденным дождем, там ожидается очень сильный гололед. В основном будет преобладать слабый ветер, минимальная температура воздуха составит -1…-4°, на побережье Курземе -1…+2°.
В Риге будет облачно, со второй половины ночи пойдет снег. На отдельных участках дороги и тротуары будут скользкими. Ожидается слабый ветер, температура воздуха понизится до -1…-2°.
Днем сохранится облачная погода, на западе временами возможны прояснения. Во многих местах пройдут осадки – снег и дождь. В центральных и восточных районах утром местами еще будет сильный снег, снежный покров может увеличиться на 3–5 см. Также местами на востоке в первой половине дня на поверхностях будет образовываться гололед. Преобладать будет слабый ветер, температура воздуха составит -2…+2°, на побережье Курземе +2…+5°.
В Риге преимущественно облачно, в течение дня ожидаются снег и мокрый снег, снежный покров увеличится на 3–4 см. Осадки прекратятся ближе к вечеру. На отдельных участках дороги и тротуары будут скользкими. Ожидается слабый ветер, температура воздуха будет около 0°.