Ночью Латвию, в том числе Ригу, накроет снегопад: снежный покров местами вырастет до 9 см

Ночью ожидается облачная погода, лишь местами в Курземе небо прояснится. В начале ночи на юго-востоке, а по ходу ночи уже во многих центральных и восточных районах будет идти снег, местами сильный, и снежный покров может увеличиться на 5–9 см. На юго-востоке снег сменится переохлажденным дождем, там ожидается очень сильный гололед. В основном будет преобладать слабый ветер, минимальная температура воздуха составит -1…-4°, на побережье Курземе -1…+2°.