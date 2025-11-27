ВИДЕО: Kārums в Вильнюсе стоит почти в два раза дороже - почему это не радует латвийцев?

Жительница Риги поделилась в социальных сетях видео, в котором рассказала, что была неприятно удивлена стоимостью творожных сырков Kārums в одном из магазинов Вильнюса: там они стоят 70 евроцентов. По словам женщины, она привыкла начинать утро с чая и сырка, поэтому и во время поездки решила не отказываться от привычки. В Латвии те же сырки можно купить по 39 центов, то есть почти в два раза дешевле.