В Латвии
Сегодня 08:47
ВИДЕО: Kārums в Вильнюсе стоит почти в два раза дороже - почему это не радует латвийцев?
Жительница Риги заметила, что творожные сырки Kārums в Вильнюсе стоят почти вдвое дороже, чем в Латвии. В соцсетях это вызвало бурную дискуссию - люди обсуждают причины ценовой разницы между соседними странами.
К обсуждениям о том, что в Латвии цены на продукты нередко выше, чем в соседних странах, многие уже привыкли. Однако, как оказалось, встречаются и обратные примеры.
Жительница Риги поделилась в социальных сетях видео, в котором рассказала, что была неприятно удивлена стоимостью творожных сырков Kārums в одном из магазинов Вильнюса: там они стоят 70 евроцентов. По словам женщины, она привыкла начинать утро с чая и сырка, поэтому и во время поездки решила не отказываться от привычки. В Латвии те же сырки можно купить по 39 центов, то есть почти в два раза дешевле.
В комментариях люди вместого, чтобы радоваться, активно обсуждали причины такой разницы. Среди аргументов прозвучали следующие:
- Уровень минимальной зарплаты. Пользователи отметили, что в Литве минимальная заработная плата с 2026 года составит 1153 евро, тогда как в Латвии — 780 евро. По их мнению, это напрямую отражается на ценовой политике.
- Рыночная логика. Некоторые комментаторы считают, что товары, идущие на экспорт, закономерно стоят дороже: производителю невыгодно продавать их за границей по более низкой цене. Также отмечалось, что без акций и в Латвии сырки могут стоить 0.52 евро, то есть разница не столь велика.
- Поведение покупателей и магазинов. По словам пользователей, нередко продукты выставляются по высокой цене, остаются непроданными и затем в последний день реализации продаются по «акции» уже по более разумной стоимости.
- Рост цен в целом. Некоторые комментаторы заметили, что подорожание продуктов, электричества, топлива и жилья — это общая тенденция по всей Европе.