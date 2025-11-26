Вся информация о соцподдержке в Риге будет доступна в одном месте.
В Латвии
Сегодня 14:06
В Риге получить помощь соцслужбы станет проще и можно будет прийти без записи
Рижское самоуправление планирует централизовать услуги социальной службы, свидетельствует информация, предоставленная комитету Рижской думы по социальным вопросам.
Централизация позволит в условиях нехватки сотрудников обеспечить ориентированное на клиентов обслуживание, а клиенты смогут получить всю необходимую информацию в одном месте.
Если в настоящее время прием в социальной службе осуществляется только по предварительной записи, то в дальнейшем посетители смогут не только записаться заранее, но и прийти в службу без записи. Также планируется улучшить консультативную поддержку, обеспечить безопасную среду обслуживания и выровнять нагрузку сотрудников социальной службы.
Сегодня в Рижской думе состоится пресс-конференция, на которой департамент благосостояния и социальная служба проинформируют о предстоящих изменениях в организации социальных услуг.