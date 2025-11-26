Синоптики намекают на потепление в декабре, но сначала — мокрый снег.
В Латвии
Сегодня 10:01
Серые дни, дождь и снег: чем встретит Латвию конец осени
Синоптики предупреждают: конец ноября и начало декабря в Латвии пройдут под серым небом, с редкими проблесками солнца и переменными осадками. Температура будет колебаться вокруг нуля, а южный ветер усилит ощущение холода.
В четверг, 27 ноября, на большей части территории страны будет идти снег, а в Латгале также прогнозируются дождь и гололед. В выходные местами ожидаются осадки, преимущественно небольшой дождь и образование наледи.
Во второй половине недели средняя температура воздуха будет около нуля. На побережье временами она может повышаться до +8 градусов, однако в большинстве регионов периодически будет наблюдаться небольшой мороз. Умеренный южный ветер создаст ощущение более прохладной погоды; в пятницу на побережье ожидаются порывы ветра до 19 метров в секунду.
Похожие погодные условия синоптики прогнозируют и в первые дни декабря, однако в дальнейшем возможное небольшое потепление.