Серые дни, дождь и снег: чем встретит Латвию конец осени

Во второй половине недели средняя температура воздуха будет около нуля. На побережье временами она может повышаться до +8 градусов, однако в большинстве регионов периодически будет наблюдаться небольшой мороз. Умеренный южный ветер создаст ощущение более прохладной погоды; в пятницу на побережье ожидаются порывы ветра до 19 метров в секунду.