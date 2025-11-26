Покупай, но проверяй: поддельные лекарства в интернете угрожают вашему здоровью

В Госагентстве лекарств подчеркивают: рецептурные медикаменты надо покупать в аптеках, а не в интернете. «Мы рекомендуем приобретать лекарства в лицензированных аптеках, поскольку только там можно быть уверенным в качестве лекарств и в том, что они защищены от подделок. В сети можно покупать только безрецептурные лекарства», — сказал Акулич, добавив, что в Латвии и безрецептурные медикаменты в интернете продавать могут только лицензированные аптеки.