Покупай, но проверяй: поддельные лекарства в интернете угрожают вашему здоровью
В Европе растет число случаев покупки поддельных лекарств онлайн, особенно препаратов для снижения веса и лечения диабета. Специалисты призывают к бдительности, ведь риск для здоровья может оказаться крайне высоким.
За последние три месяца в ЕС отмечают рост числа случаев, когда лекарства, предназначенные для снижения веса и лечения диабета, распространялись нелегально. В ряде стран они продавались на сомнительных интернет-сайтах или в социальных сетях, сообщает LSM+.
«Таких случаев, чтобы кто-то в Латвии приобрел поддельные медикаменты, в поле зрения Инспекции здравоохранения сейчас нет. Но нельзя исключать вероятность, что кто-то это сделал — купил такие лекарства на веб-сайтах сомнительного происхождения», — сообщил руководитель Департамента фармации Инспекции здравоохранения Рихард Бурмистрис.
Заместитель же директора Госагентства лекарств Сергей Акулич отметил: «Социальные сети — это плохое место не только для покупки медикаментов, но и для получения информации о каком-либо медикаменте.
Личный опыт может быть уникальным для конкретного человека и не отражает все свойства и условия, которые важны для [эффективного и безопасного употребления] конкретных лекарств».
В Госагентстве лекарств подчеркивают: рецептурные медикаменты надо покупать в аптеках, а не в интернете. «Мы рекомендуем приобретать лекарства в лицензированных аптеках, поскольку только там можно быть уверенным в качестве лекарств и в том, что они защищены от подделок. В сети можно покупать только безрецептурные лекарства», — сказал Акулич, добавив, что в Латвии и безрецептурные медикаменты в интернете продавать могут только лицензированные аптеки.
«Рецептурные лекарства в Латвии в интернете приобрести пока нельзя. Нужна консультация не только у врача в момент, когда он выписывает лекарства: желательно обсудить неясные вопросы и с фармацевтом в аптеке», — сказал он.