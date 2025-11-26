Синоптики предупреждают: в четверг Латвию накроет снегопад
В четверг в центральной и восточной части Латвии синоптики прогнозируют продолжительный снегопад, местами высота снежного покрова может увеличиться на 5-9 сантиметров.
По данным метеорологов, в четверг в центральных и восточных районах будет идти снег, местами интенсивный; на дорогах возможна снежная каша и обледенение, особенно ночью и в утренние часы; прирост снежного покрова в отдельных местах составит от 5 до 9 сантиметров.
Ветер будет слабым или умеренным, северного направления, однако с середины дня его направление начнет постепенно меняться — он повернет на юго-западный и южный.
Температурный фон останется близким к нулю: ночью ожидается от +2 до –3 °C; днем — от –2 до +2 °C; на побережье будет немного теплее, там столбик термометра местами сохранится на несколько градусов выше нулевой отметки.
Из-за комбинации слабого минуса, мокрого снега и периодических переходов через ноль дорожные службы и спасатели традиционно призывают водителей: выбирать более низкую скорость и увеличенную дистанцию; особенно осторожно двигаться на загородных дорогах, мостах и путепроводах, где гололед образуется быстрее; учитывать, что даже визуально «мокрый» асфальт может оказаться обледенелым.
Пешеходам также рекомендуют выбирать обувь с хорошим сцеплением и быть внимательнее на тротуарах и во дворах: под свежим снегом может скрываться наледь.