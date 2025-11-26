Подробности смертельного ДТП в Салдусском крае: четверых людей выбросило из салона машины
Ранее уже сообщалось о трагическом ДТП в Салдусском крае, у населенного пункта Курсиши. Автомобиль, в котором находились пять человек, съехал с дороги и несколько раз перевернулся. Три человека погибли, двое доставлены в больницу.
Известно, что автомобиль Opel ехал в направлении Салдуса, и у Курсиши водитель по какой-то причине потерял управление машиной, после чего и развернулась череда трагических событий, сообщает «Degpunktā».
По первоначальным наблюдениям экспертов, скорость транспортного средства могла быть около 100 км/ч. Съехав с дороги в поле, автомобиль перевернулся несколько раз, и четверых находившихся в машине людей выбросило из салона — на много метров от автомобиля. Один человек остался зажатым в машине. Среди погибших — двое мужчин 27 и 46 лет, а также 75-летняя женщина. В больницу доставлен 17-летний юноша с переломом и ушибами, а также 43-летний мужчина, который сейчас находится под наблюдением врачей. У него гораздо более серьезные травмы, и установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время еще выясняется, кто именно из пятерых находившихся в машине сидел за рулем. Ясно одно: никто из них не был пристегнут ремнем безопасности.
«Это говорит только об одном — безрассудство людей в данном случае сыграло против них. Та самая бравада, которой многие придерживаются — "зачем пристегиваться" — здесь мы очень наглядно видим, чем это закончилось: несколькими погибшими», — говорит эксперт по безопасности дорожного движения CSDD Оскар Ирбитис.
В рамках начатого уголовного процесса будет изучено и состояние дороги. У автомобиля Opel были зимние шины с протектором 3,5 мм, что для зимних условий ниже нормы, хотя еще в течение недели по закону на таких шинах разрешено ездить. При этом уже как минимум месяц эксперты призывали не ждать 1 декабря и устанавливать шины, соответствующие зимним условиям.