Подробности смертельного ДТП в Салдусском крае: четверых людей выбросило из салона машины

По первоначальным наблюдениям экспертов, скорость транспортного средства могла быть около 100 км/ч. Съехав с дороги в поле, автомобиль перевернулся несколько раз, и четверых находившихся в машине людей выбросило из салона — на много метров от автомобиля. Один человек остался зажатым в машине. Среди погибших — двое мужчин 27 и 46 лет, а также 75-летняя женщина. В больницу доставлен 17-летний юноша с переломом и ушибами, а также 43-летний мужчина, который сейчас находится под наблюдением врачей. У него гораздо более серьезные травмы, и установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.